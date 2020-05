Kolejna reakcja na film "Nic się nie stało". Natalia Siwiec wydała oświadczenie

"Podkreślamy, że z uwagi na naszą rozpoznawalność, wykorzystano, bez naszej zgody, nasz wizerunek do promocji dokumentu. Działanie to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i etyką dziennikarską" - napisali w oświadczeniu Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski. To reakcja na film Sylwestra Latkowskiego nt. pedofilii wśród celebrytów.

Wczoraj wieczorem na antenie TVP1 odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Nic się nie stało" o pedofilii wśród celebrytów. Autorem produkcji jest Sylwester Latkowski. Film opowiada m.in. historię 14-letniej Anaid, która pięć lat temu popełniła samobójstwo. W dokumencie mowa jest o takich lokalach jak Zatoka Sztuki oraz Dream Club. Miały w nich bywać takie osoby jakos Adam "Nergal" Darski, Kuba Wojewódzki, Andrzej Chyra czy Natalia Siwiec. W filmie wypowiada się prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który określa Zatokę Sztuki jako „ku***widołek”, który stał się "przykrywką do działań pedofilskich, stręczycielskich czy produkcji prostytutek". Emisja filmu wywołała lawinę komentarzy. Pojawiają się także oświadczenia wymienionych przez Latkowskiego celebrytów. Oprócz Kuby Wojewódzkiego i Radosława Majdana, głos zabrali Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski. W ich oświadczeniu czytamy: "stanowczo zaprzeczamy, abyśmy mieli jakikolwiek związek z tymi wydarzeniami, a także nie zgadzamy się z faktem wykorzystywania naszego wizerunku". "Podkreślamy, że z uwagi na naszą rozpoznawalność, wykorzystano, bez naszej zgody, nasz wizerunek do promocji dokumentu. Działanie to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i etyką dziennikarską. Użycie naszego wizerunku i sugerowanie nieprawdziwych i kłamliwych informacji na nasz temat ma na celu wywołanie kontrowersji i sensacji, co w konsekwencji ma na celu promocję dokumentu 'Nie się nie stało'" – dodano. Siwiec i Raduszewski podkreślili, że w "Zatoce Sztuki" eventy organizowały uznane marki, przez które byli zapraszani i ich udział w tych eventach miał charakter komercyjny. "Wyrażamy głębokie ubolewanie i sprzeciw wobec wszelkich czynów krzywdzących dzieci i kobiety. Wykorzystywanie słabszego położenia dzieci czy kobiet celem nadużyć seksualnych jest niedopuszczalne, a sprawcy tych czynów winni być surowo ukarani" – napisali na koniec.