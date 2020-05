Doniesienia mediów na temat Szumowskiego. Premier zabrał głos

Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest osobą, która walnie przyczyniła się do walki z koronawirusem; to jego decyzje, by kupować sprzęt, gdzie tylko się da doprowadziły do tego, że mieliśmy w służbie zdrowia dużo lepszą sytuację niż znacznie bogatsze od nas państwa – ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas czwartkowej wizyty w Zambrowie (Podlaskie), gdzie odwiedził firmę "Monolit" był pytany przez dziennikarzy o stanowisko w sprawie ostatnich doniesień medialnych dotyczących ministra zdrowia. – Minister Szumowski jest osobą, która walnie przyczyniła się do znacznie lepszej walki z kryzysem koronawirusa niż w wielu innych państwach – odparł premier. Wskazał w tym kontekście na takie kraje jak Belgia, Francja, Hiszpania oraz Włochy. – Tam zapaść służby zdrowia w najbogatszych państwach świata była i jest zauważalna, a w niektórych jest po prostu ogromna i bardzo szeroko krytykowana – dodał. Szef rządu zwrócił uwagę, że to właśnie decyzje ministra Szumowskiego, by chronić każde życie, zdrowie Polaków, "kupować sprzęt, gdzie tylko się dało, doprowadziły do tego, że mieliśmy w służbie zdrowia dużo lepszą sytuację niż znacznie bogatsze od nas państwa". – Wszystkie decyzje, które podejmowaliśmy - podejmowałem również ja, Rada Ministrów, podejmował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - poszukując masek, maseczek, gogli, kombinezonów, respiratorów po całym świecie, bo to był towar najbardziej deficytowy – mówił szef rządu.