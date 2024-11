Polska będzie płacić migrantom? Kaczyński: Nieodpowiedzialne, szkodliwe pomysły

W czwartek prezes Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej. Jedno z nich dotyczyło projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Propozycja przewiduje m.in. wprowadzenie gotówkowej formy realizacji pomocy w reintegracji cudzoziemców po ich powrocie do państwa pochodzenia. Według wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Duszczyka, przepis "ułatwi skłanianie cudzoziemców do powrotu do państw ich pochodzenia".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa jednak, że w obliczu braku środków m.in. na służbę zdrowia, rząd powinien porzucić pomysł płacenia migrantom za opuszczenie Polski.

– Nie ma w tej chwili na najważniejsze rzeczy, nie ma przede wszystkim na służbę zdrowia. Jest potężny kryzys finansów publicznych, a tutaj powstają pomysły, żeby z jednej strony płacić tym, którzy w istocie nielegalnie i wbrew woli naszego społeczeństwa, wbrew woli naszego narodu, dostają się do Polski, a z drugiej strony, by to, co Polacy traktują jako ogromne osiągnięcie […] wyjazdy zagraniczne na wakacje, były opodatkowane – stwierdził polityk, nawiązując do medialnych doniesień o możliwym podatku od wakacji spędzanych zagranicą.

– To są pomysły nieodpowiedzialne, szkodliwe. Pomysły, z którymi nigdy się nie zgodzimy i będziemy robić wszystko, żeby je zatrzymać, żeby tego rodzaju regulacje nie zostały wprowadzone – podsumował prezes PiS.

Kaczyński: Nasi konkurenci kłamią

W trakcie całej konferencji Kaczyński nie szczędził mocnych słów pod adresem obecnej ekipy rządzącej.

– Mamy tę znaną bezczelność i skłonność do kłamstwa naszych politycznych konkurentów. Są bezczelni i kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią. Na tym polega cała ta polityka, cały ten obraz Polski, który oni stworzyli i który dzięki przewadze medialnej przemawia do poważnej części społeczeństwa. Oparty jest nie na nieporozumieniu, tylko na kłamstwie, takim całkowicie na zimno – powiedział prezes PiS.

