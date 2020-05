Szkoły mogą zgłaszać się do Ministerstwa Zdrowia po środki do dezynfekcji i dozowniki

"Możliwość powrotu dzieci do kierowanych przez państwa placówek powiązana jest z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. Mając na uwadze obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły/poradni, Ministerstwo Zdrowia podjęło działania zapewniające otwieranym placówkom oświatowym dostarczenie środków do dezynfekcji wraz z automatycznym dyspenserem" – wskazano w piśmie, z którym zapoznała się PAP.

Zostało ono rozesłane do dyrektorów szkół podstawowych, szkół muzycznych I stopnia i do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Resort podkreśla, że stacje dezynfekujące wraz ze środkiem do dezynfekcji zostaną dostarczone i zamontowane bezpłatnie po wcześniejszym wypełnieniu przez placówkę wniosku.

Wniosek jest na stronie https://soi.mz.gov.pl, zakładka Szkoły. Pod wskazanym adresem zostały umieszczone również informacje o technicznych wymogach związanych z montażem i eksploatacją dyspenserów. W celu możliwie szybkiego dostarczenia dozowników MZ zwróciło się o wypełnienie formularza do 22 maja br. O możliwości pozyskania płynów i dozowników wiceminister Janusz Cieszyński poinformował w czwartek na Twitterze.