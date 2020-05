Borusewicz: Ogórek zarabia w TVP 600 tys. zł rocznie. Olechowski: Dementuję

W obradach brał udział wicemarszałek Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej. Zapytał on kierownictwo Polskiego Radia o zarobki dziennikarzy: Michała Rachonia, Katarzyny Gójskiej-Hejke oraz Magdaleny Ogórek. Wiceszef Senatu zapytał, czy zarabiają oni więcej niż pozostali dziennikarze Polskiego Radia.

W odniesieniu do Magdaleny Ogórek, która w TVP Info prowadzi m. in. "Studio Polska" oraz współprowadzi "W tyle wizji", Borusewicz zapytał "czy nie wystarczy jej 600 tys. rocznie, które zarabia w Telewizji Polskiej". Polityk nie doprecyzował, czy jest to kwota brutto czy netto. Nie podał też innych szczegółów.

Co na to TVP? "Wysokość zarobków pracowników i współpracowników TVP to informacje objęte ochroną danych osobowych i jako takie nie mogą być ujawniane" – odpowiedziało na pytania Wirtualnej Polski w tej sprawie Centrum Informacji TVP. Sprawę skomentował też na Twitterze szef TAI Jarosław Olechowski.

Olechowski zaprzecza informacjom przekazanym przez Bogdana Borusewicza. "To nieprawda" – napisał.