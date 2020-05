Ziemkiewicz: Celem Trzaskowskiego nie jest wygrana z Dudą

Publicysta "Do Rzeczy" mówił o wymianie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego. Zwrócił uwagę, że wystawienie Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich było rozważane już kilka miesięcy temu, ale wtedy PO odrzuciła jego kandydaturę.

– Pamiętam, jak Platforma procedowała tę decyzję i o co tam wtedy chodziło. Uznano, że pan Trzaskowski jest kandydatem na żelazny elektorat, a pani Kidawa-Błońska, utrzymując żelazny elektorat, może powalczyć o elektorat bardziej gumowy – powiedział Ziemkiewicz.

– To się okazało taką katastrofą, że PO szarpie wajchą, żeby wrócić do poprzedniej narracji. Celem Trzaskowskiego nie jest wygrać z Andrzejem Dudą, ale wygrać z Szymonem Hołownią i wrócić do poparcia rzędu 30 procent. Temu ma służyć polaryzacja – stwierdził dziennikarz.

Według Ziemkiewicza, Trzaskowski to "ten typ polityka, który nic nie jarzy, ale mówi w ośmiu językach".

Rafał Trzaskowski zna angielski, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski. Zanim wszedł do polityki, pracował m.in. jako tłumacz i nauczyciel akademicki. Od 2018 roku jest prezydentem Warszawy.