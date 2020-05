Wielki powrót Jacka Kurskiego do zarządu TVP. Jest decyzja Rady Mediów Narodowych

Z ustaleń serwisu wynika, że za ponownym powołaniem Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej opowiedzieli się Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka i Elżbieta Kruk. Swój sprzeciw wyrazili Juliusz Braun i Grzegorz Podżorny.

Rada Mediów Narodowych na wniosek Krzysztofa Czabańskiego zajmowała się dwoma uchwałami. Jedna z nich zakładała zwiększenie zarządu TVP do czterech osób. Do tej pory zarząd był trzyosobowy. Druga zaś dotyczyła powołania na nowo powstałe stanowisko właśnie Jacka Kurskiego.

Skąd pomysł uchwał? Kwestię tę wyjaśnił w rozmowie z portalem szef Rady Mediów Narodowych. – Prezes Maciej Łopiński wystąpił do mnie z wnioskiem o poszerzenie składu zarządu o Jacka Kurskiego. Przyjęliśmy generalną, niepisaną zasadę w Radzie Mediów, że to prezes może formować zarząd. To nie wynika z prawnych przesłanek, ale prezes jako lider zespołu kierowniczego ma prawo do istotnego głosu przy formowaniu zarządów, więc ja ten wniosek pana Łopińskiego uznałem za trafny i poddałem go pod głosowanie – poinformował Wirtualnemedia.pl Krzysztof Czabański.

Zamieszanie wokół Jacka Kurskiego

Jacek Kurski został w marcu odwołany ze stanowiska prezesa TVP. Tak postanowiono w ramach korespondencyjnego głosowania Rady Mediów Narodowych, które zarządził jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Wcześniej media donosiły, że odwołanie prezesa TVP było warunkiem, jaki postawił prezydent Andrzej Duda, podpisując nowelizację ustawy abonamentowej, na mocy której media publiczne dostały blisko 2 mld złotych rekompensaty. Pełniącym obowiązku prezesa TVP został wówczas przyjaciel Kurskiego, Maciej Łopiński. Sam Kurski został doradcą zarządu TVP.

W rozmowie z "Super Expressem" na początku maja Łopiński podkreślił, że jego oddelegowanie jest czasowe i zapowiedział, że jeśli Rada Mediów Narodowych ogłosi konkurs na stanowisko prezesa, on na pewno nie weźmie w nim udziału. Łopiński nie wykluczał wtedy, że Jacek Kurski ponownie zasiądzie na fotelu prezesa TVP.

– Jeśli Jacek Kurski zdecyduje się na start w konkursie na prezesa TVP i wystartuje, to będzie miał duże szanse na wygraną. Będzie bardzo dobrym kandydatem i prezesem również będzie dobrym, tak jak zresztą był świetnym prezesem TVP jeszcze do niedawna – wskazał.

Maciej Łopiński ma pełnić obowiązki prezesa TVP do 10 czerwca tego roku. Wtedy nie stoi nic na przeszkodzie, aby Jacke Kurski ponownie kandydował na tę funkcję.