Arłukowicz idzie w odstawkę. Nitras: Będzie nowy szef sztabu

– Będzie nowy szef sztabu. Nie do mnie należy ujawnianie tej informacji, ale jeżeli pan zasugerował, bo usłyszałem swoje nazwisko, to mogę to zdementować. Nie będę szefem sztabu kandydata Rafała Trzaskowskiego na te wybory – stwierdził Sławomir Nitras.

"Sasin uciekł na kwarantannę"

Polityk odniósł się również do ostatnich doniesień na temat wicepremiera Jacka Sasina. Minister aktywów państwowych w ostatnim czasie brał udział w rozmowach ze związkami górników ws. sytuacji w górnictwie. U jednego z górników, który uczestniczył w spotkaniu, wykryto COVID-19. Teraz wicepremier przebywa na obowiązkowej kwarantannie.

– Uciekł na kwarantannę, jak się tylko dowiedział, że trzeba odpowiedzieć za to, co zrobił z kartami wyborczymi, za to co zrobił z Polską Pocztą, za to co zrobił polskimi wyborami. Tak będzie. To znaczy w momencie, kiedy my będziemy rozliczać, a będziemy rozliczać, wszystkich ministrów rządu PiS-u, oni będą uciekać. Będą uciekać, mówić, że to nie oni, będą się kryć za chorobami. My to znamy – ocenił Sławomir Nitras w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24. – Wszędzie, kiedy upadały jakieś reżimy nie do końca demokratyczne, to wszyscy raptem chorowali, nie mogli stanąć przed sądem. Widać, że ta choroba zaczyna dotykać już polityków PiS-u – dodawał.