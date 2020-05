Trzaskowski u Olejnik zapowiada wielkie zmiany. "Trzeba skończyć z prezydentem"

– W momencie kiedy dzisiaj pozycja Polski powinna być silna, kiedy w to wszystko powinien się zaangażować Prezydent RP, który jest absolutnie niemym świadkiem wydarzeń, to niestety dzisiaj prowadzi rząd PiS taką politykę. Całkowicie bierną, odwrócenia się plecami od UE. Niestety może się skończyć tak, że ten rząd za to zapłaci, a nam przyjdzie zapłacenie rachunku. Nam samorządom, nam obywatelom – mówił.

Rafał Trzaskowski podkreślił również, że sędzia Wróbel uzyskał większość i to on powinien zostać I prezesem SN.

– Przecież Sąd Najwyższy nie został przejęty przez PiS. Nie wolno na to pozwolić. Nie wolno pozwolić na dalszy proces erozji niezależnych instytucji. Jestem absolutnie o tym przekonany, że jeżeli wygram wybory prezydenckie, jeżeli będzie niezależny Prezydent RP, to będzie początek zmian. Będziemy odzyskiwać i wzmacniać wszystkie niezależne instytucje, które po prostu muszą być niezależne od polityków, i Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy i prokuratura. No i oczywiście instytucje kontrolne i także telewizja publiczna, która w tej chwili jest rozsadnikiem nienawiści w swojej informacyjnej treści – zapowiadał kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w programie Moniki Olejnik w TVN24.