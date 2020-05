Ardanowski wysłał nauczycieli do pracy na roli. ZNP odpowiada

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda przeprosin od ministra rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do nauczycieli, by udali się do pracy na roli.

"Jesteśmy oburzeni skandaliczną wypowiedzią ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w rozmowie z RMF FM wysłał nauczycieli na truskawki i do pracy na roli" – czytamy w oświadczeniu Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Apeluję do nauczycieli, którzy nie będą pracowali, żeby po kilka, kilkanaście dni popracowali u rolników – powiedział w poniedziałek na antenie RMF minister Ardanowski. To właśnie ta wypowiedź oburzyła ZNP. "Doceniamy ciężką pracę rolników i osób pracujących sezonowo w rolnictwie, ale od urzędnika państwowego domagamy się elementarnego poszanowania zawodu nauczyciela" – napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Związku. ZNP uważa, że "takie pogardliwe wypowiedzi pod adresem nauczycieli podważają prestiż zawodu nauczyciela i obniżają rolę pedagogów w całym procesie kształcenia". "Szkoda, że tej podstawowej wiedzy nie posiada osoba będąca ministrem w rządzie RP" – podkreślono w stanowisku. Związek oczekuje, że minister Ardanowski przeprosi za swoje słowa. Czytaj także:

