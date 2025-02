Ostatnia decyzja szefowej CBA. Rzecznik MSWiA: Czynność typowo techniczna

W czwartek na portalu X premier Donald Tusk opublikował tajemniczy wpis o treści: "Rezygnacja przyjęta". Jak się okazało, chodzi o dymisję szefowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

O szefowej CBA zrobiło się głośno po tym, jak podczas wtorkowego przesłuchania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa głównie odmawiała odpowiedzi na pytania członków komisji, zasłaniając się tajemnicą, choć zwolnił ją z niej premier. Kwiatkowska-Gurdak nie chciała udostępnić komisji materiałów operacyjnych dotyczących wykorzystania systemu Pegasus. Kiedy w końcu to zrobiła, to w takim stopniu je zanonimizowała, że w zasadzie stały się one bezużyteczne dla członków sejmowej komisji. Po występie szefowej CBA przed komisją śledczą ds. Pegasusa minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak został wezwany do natychmiastowego przedłożenia premierowi Donaldowi Tuskowi raportu z rocznego okresu kierowania CBA przez Kwiatkowską-Gurdak.

Ostatni ruch szefowej CBA. Chodzi o miliony złotych

Ostatnią decyzją Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak jako szefowej CBA było powołanie funduszu na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy o wartości łącznie prawie 24 mln zł. Środki mają zostać przeznaczone na: nagrody roczne – 16,722 mln zł, nagrody uznaniowe – 5 mln zł, środki na zapomogi – 100 tys. zł oraz środki na dodatki mieszkaniowe – 2 mln zł. Informacja o funduszu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego z datą 19 lutego 2025 r., czyli dzień przed rezygnacją szefowej CBA.

Rzecznik MSWiA przekonuje, że zarządzenie szefowej CBA do wykonania budżetu na 2025 r. "jest czynnością typowo techniczną". "Zawiera rutynowy roczny fundusz nagród, zapomóg i dodatków mieszkaniowych zatwierdzonych we wrześniu ubiegłego roku. W poprzednich latach podobne zarządzenia były wydawane w tym samym okresie i nie ma to nic wspólnego z wypłatami dla poszczególnych funkcjonariuszy. Łączenie tego z wczorajszym odejściem szefa CBA jest spekulacją i nadużyciem" – napisał na portalu X Jacek Dobrzyński.

Dymisja szefowej CBA. Wiemy, kto przejmie jej obowiązki