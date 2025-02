Dymisja szefowej CBA. Wiemy, kto przejmie jej obowiązki

W czwartek na platformie X premier Donald Tusk opublikował tajemniczy wpis o treści: "Rezygnacja przyjęta". Jak się okazało, chodzi o dymisję szefowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

O szefowej CBA zrobiło się głośno po tym, jak podczas wtorkowego przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa głównie odmawiała odpowiedzi na pytania członków komisji, zasłaniając się tajemnicą, choć zwolnił ją z niej premier. Kwiatkowska-Gurdak nie chciała udostępnić komisji materiałów operacyjnych dotyczących wykorzystania systemu Pegasus. Kiedy w końcu to zrobiła, to w takim stopniu je zanonimizowała, że w zasadzie stały się one bezużyteczne dla członków sejmowej komisji. Po występie szefowej CBA przed komisją śledczą ds. Pegasusa minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak został wezwany do natychmiastowego przedłożenia premierowi Donaldowi Tuskowi raportu z rocznego okresu kierowania CBA przez Kwiatkowską-Gurdak.

Jest nowy szef CBA

"20 lutego 2025 r. szef CBA Pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak za pośrednictwem Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Tomasza Siemoniaka na ręce Premiera Donalda Tuska złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Rezygnacja została przyjęta przez Premiera" – poinformował za pośrednictwem platformy X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych.

Od 21 lutego 2025 r. obowiązki szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie wykonywał Tomasz Strzelczyk, dotychczasowy zastępca Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak.

Kim jest Tomasz Strzelczyk?

Jak czytamy na stronie CBA, Strzelczyk jest "zasłużonym funkcjonariuszem służb, doświadczonym w obszarze zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa".

W latach 1992-2015 pełnił służbę w policji, m.in. w wydziałach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz narkotykowej. Wykonywał również zadania z obszaru techniki operacyjnej. Służbę w tej formacji zakończył w stopniu młodszego inspektora na stanowisku naczelnika wydziału Centralnego Biura Śledczego. W latach 2015-2020 był funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dwóch jednostkach organizacyjnych – w Warszawie oraz Bydgoszczy.

