"Rezygnacja przyjęta". Tusk zamieścił tajemniczy wpis

W czwartek na portalu społecznościowym X premier Donald Tusk opublikował tajemniczy wpis o treści: "Rezygnacja przyjęta".

twitter

Według nieoficjalnych informacji chodzi o szefową Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agnieszkę Kwiatkowską-Gurdak. O tym, że może ona stracić stanowisko, pisały wcześniej media.

Dymisja w służbach. Premier przyjął rezygnację

O szefowej CBA zrobiło się głośno po tym, jak podczas wtorkowego przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa głównie odmawiała odpowiedzi na pytania członków komisji, zasłaniając się tajemnicą, choć zwolnił ją z niej premier.

Kwiatkowska-Gurdak nie chciała udostępnić komisji materiałów operacyjnych dotyczących wykorzystania systemu Pegasus. Kiedy w końcu to zrobiła, to w takim stopniu je zanonimizowała, że w zasadzie stały się one bezużyteczne dla sejmowych śledczych.

Po występie szefowej CBA przed komisją śledczą ds. Pegasusa minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak został wezwany do natychmiastowego przedłożenia premierowi Donaldowi Tuskowi raportu z rocznego okresu kierowania Biurem przez Kwiatkowską-Gurdak.

"Z informacji płynących z kręgów rządowych wynika, że jeśli raport z rocznej działalności CBA zostanie negatywnie oceniony przez premiera (...), może to skutkować odwołaniem Kwiatkowskiej-Gurdak ze stanowiska. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach, choć nasi informatorzy twierdzą, że sprawa jest przesądzona" – napisał w czwartek Onet.

Powołanie szefa CBA

Szefa CBA powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Ponowne powołanie na szefa CBA może nastąpić tylko raz. Szef CBA pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy. Kadencja szefa CBA wygasa w przypadku jego śmierci lub odwołania.

Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak została powołana na szefową CBA przez premiera Donalda Tuska 5 marca 2024 r.