Szefowa CBA straci stanowisko? "Sprawa jest przesądzona"

O szefowej CBA zrobiło się głośno po tym, jak podczas wtorkowego przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa głównie odmawiała odpowiedzi na pytania członków komisji, zasłaniając się tajemnicą, choć zwolnił ją z niej premier Donald Tusk.

Wcześniej Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak nie chciała udostępnić komisji materiałów operacyjnych dotyczących wykorzystania systemu Pegasus. Kiedy w końcu to zrobiła, to w takim stopniu je zanonimizowała, że w zasadzie stały się one bezużyteczne dla sejmowych śledczych.

Czy to koniec kariery szefowej CBA?

Rozmówcy Onetu ze służb specjalnych twierdzą, że "kariera szefowej CBA właśnie dobiega końca, choć tak naprawdę nigdy nie powinna nabrać takiego tempa".

"Chodzi o to, że Kwiatkowska-Gurdak większość swoje kariery w CBA spędziła jako "dochodzeniowiec" w bydgoskiej delegaturze, a w ostatnich miesiącach zajmowała tam stanowisko kierownicze w jednym z wydziałów. A to, zdaniem naszych rozmówców, zbyt skromne CV, aby awansować na szefową całej służby" – czytamy.

– Ona nie była nawet dyrektorką delegatury. Dopuszczono ją do spraw na takim poziomie, choć nigdy nie miała doświadczenia w zarządzaniu w służbie specjalnej. A proszę mi uwierzyć, że CBA to nie jest łatwa "firma" do zarządzania – powiedział informator portalu.

Inny rozmówca Onetu stwierdził, że Centralne Biuro Antykorupcyjne pod rządami Kwiatkowskiej-Gurdak w zasadzie nie zmieniło się od czasów, kiedy rządził tam Mariusz Kamiński i jego ludzie.

Tusk czeka na raport od Siemoniaka. "Sprawa jest przesądzona"

Po występie szefowej CBA przed komisją śledczą ds. Pegasusa szef MSWiA Tomasz Siemoniak został wezwany do natychmiastowego przedłożenia premierowi Donaldowi Tuskowi raportu z rocznego okresu kierowania Biurem przez Kwiatkowską-Gurdak.

"Z informacji płynących z kręgów rządowych wynika, że jeśli raport z rocznej działalności CBA zostanie negatywnie oceniony przez premiera (...), może to skutkować odwołaniem Kwiatkowskiej-Gurdak ze stanowiska. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach, choć nasi informatorzy twierdzą, że sprawa jest przesądzona" – podaje Onet.

Czytaj też:

Ksiądz generał zatrzymany przez CBA. Usłyszał zarzuty