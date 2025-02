Ostatnia decyzja szefowej CBA. Powołała fundusz na nagrody

O szefowej CBA zrobiło się głośno po tym, jak podczas wtorkowego przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa głównie odmawiała odpowiedzi na pytania członków organu, zasłaniając się tajemnicą służbową, choć zwolnił ją z niej szef rządu.

Szefowa CBA przed komisją śledczą ds. Pegasusa

Kwiatkowska-Gurdak nie chciała udostępnić komisji materiałów operacyjnych dotyczących wykorzystania systemu Pegasus. Kiedy w końcu to zrobiła, to w takim stopniu je zanonimizowała, że w zasadzie stały się one bezużyteczne dla sejmowych śledczych.

Po występie szefowej CBA przed komisją śledczą ds. Pegasusa minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak został wezwany do natychmiastowego przedłożenia premierowi Donaldowi Tuskowi raportu z rocznego okresu kierowania Biurem przez Kwiatkowską-Gurdak.

"Z informacji płynących z kręgów rządowych wynika, że jeśli raport z rocznej działalności CBA zostanie negatywnie oceniony przez premiera (...), może to skutkować odwołaniem Kwiatkowskiej-Gurdak ze stanowiska. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach, choć nasi informatorzy twierdzą, że sprawa jest przesądzona" – informował w czwartek Onet.

Kwiatkowski-Gurdak powołała fundusz na nagrody

Okazuje się, że ostatnią decyzja Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak jako szefowej CBA było powołanie funduszu na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy o wartości łącznie prawie 24 mln zł.

Informację o funduszu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego z datą 19 lutego br., czyli dzień przed rezygnacją szefowej CBA.

W dokumencie zaznaczono, że Biuro tworzy dla funkcjonariuszy fundusz przeznaczony na nagrody, zapomogi i dodatki mieszkaniowe na 2025 rok w wysokości 23 822 000 zł.

Na wspomnianą kwotę składają się: nagrody roczne (16,722 mln zł), nagrody uznaniowe (5 mln zł), środki na zapomogi (100 tys. zł), środki na dodatki mieszkaniowe (2 mln zł).

Czytaj też:

Dymisja szefowej CBA. Wiemy, kto przejmie jej obowiązkiCzytaj też:

"Premier oczekuje pilnych wyjaśnień". Burza po słowach szefowej CBA