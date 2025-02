Gorzkie słowa Macrona: Polacy mnie przed tym ostrzegali

W Pałacu Elizejskim Emmanuel Macron odpowiadał na pytania internautów dotyczące najnowszych wydarzeń na świecie. Jedno z nich dotyczyło rosyjskiego zagrożenia. Prezydent Francji na wideo przyznał się do błędu, jaki popełnił przed laty, gdy próbował budować relacje z Putinem.

– Jeżeli chodzi o ocenę Rosji, to nie jestem sam. Wielu Europejczyków, na długo przed Francją, zdawało sobie sprawę z rosyjskiego zagrożenia. Przyznaję to z pokorą, bo to ja po 2017 roku próbowałem podjąć strategiczne rozmowy z Putinem. Wtedy Polacy, Bałtowie mówili: on Was zdradzi – mówił Macron na filmie zamieszczonym w internecie.

twitter

Prezydent Francji wyraził też poparcie dla zorganizowania wspólnego unijnego funduszu, który miałby być przeznaczony na dozbrojenie Europy oraz pomoc Ukrainie. Wzorem miałby być tutaj fundusz covidowy z przeszłości.

Macron podkreślił, że Europa musi wysłać wojska na Ukrainę, gdyż w przeciwnym razie Putin się nie zatrzyma i wynegocjowany pokój wkrótce zostanie złamany. – To jedyny sposób na zachowanie pokoju! Jestem dumny, że mój kraj jest jednym z nielicznych, który to mówi! – ocenia.

Apel Macrona

Macron zaapelował w piątek do europejskich liderów politycznych do podjęcia w najbliższych tygodniach strategicznych decyzji w zakresie obronności Europy. Prezydent Francji wyraził wolę wprowadzenia wspólnego europejskiego finansowania w celu zwiększenia zamówień i produkcji broni.

Jak oznajmił, Europie bardzo trudno będzie zorganizować wspólną armię, ale możliwe jest stworzenie wspólnych zdolności obronnych. Celem przedsięwzięcia byłoby tu większe uniezależnienie się od pomocy USA. Francuski polityk przyznaje, że Paryż osobno powinien również zwiększyć swoje wydatki na obronność.

Macron napomknął o wprowadzeniu oszczędności celem sfinansowania niektórych programów obronnych. – Wkraczamy w okres, w którym każdy z nas musi zadać sobie pytanie, co może zrobić dla narodu francuskiego i Republiki? I w tym sensie takie oszczędności byłby bardzo dobrym pomysłem – wskazał.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak o wysłaniu wojsk na Ukrainę: Chory pomysł, szaleństwoCzytaj też:

Niemcy płacą Rosji miliardy. "Tysiące firmy nadal tam działa"