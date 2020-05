Ziobro: Przeciąganie kampanii wyborczej nie służy interesom Polaków

– W naszym interesie jest to, aby jak najszybciej zagwarantować stabilność polityczną wszystkich ośrodków władzy, zwłaszcza tak ważnego, jak urzędu prezydenta. Przeciąganie kampanii wyborczej nie służy interesom Polaków; nie służy polskiej gospodarce, która została nadszarpnięta pandemią, podobnie jak gospodarki innych państw na świecie – powiedział minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

– W naszym interesie jest to, aby jak najszybciej zagwarantować stabilność polityczną wszystkich ośrodków władzy, zwłaszcza tak ważnego, jak urzędu prezydenta, po to, aby całą siłę politycy – ufam wszystkich strony sceny politycznej – mogli koncentrować na wzmocnieniu dobrych procesów w gospodarce. Aby Polacy byli pewni, że będą mieli dobre perspektywy, jeśli chodzi o miejsca pracy, o ich wynagrodzenia, o to wszystko, co jest ważne dla codziennego ich bytu – mówił polityk.

Prokurator generalny zaapelował do opozycji o odpowiedzialność za Polskę.

