Suski: Opozycja zarzuca Sasinowi, że jest winny epidemii na Śląsku i na Mazowszu

Wniosek o wotum nieufności wobec szefa resortu aktywów państowych złożyła Koalicja Obywatelska. Politycy opozycji uznali, że wicepremier Jacek Sasin naruszył przepisy Kodeksu karnego przy organizacji wyborów prezydenckich 10 maja. Głosowanie ostatecznie się nie odbyło, jednak wydrukowano pakiety wyborcze. We wtorek wniosek KO negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja energii.

– Mieliśmy na komisji zarzuty o to, że premier Jacek Sasin jest winny epidemii na Śląsku, na Mazowszu. Myślę, że w całej Europie, a może i na świecie. Z drugiej strony był wniosek taki, że gdyby nie przygotowywał wyborów, a zajął się walką z epidemią, to pewnie tej epidemii by nie było. To rzeczywiście wyjątkowe oczekiwanie od premiera wręcz nadprzyrodzonych zdolności – powstrzymywania epidemii. Pojawił się też taki zarzut, że w zasadzie epidemia wybuchła chociażby dlatego, że pan premier zaczął drukować śmiercionośne koperty i to samo w sobie było już powodem rozwoju pandemii – mówił w Sejmie szef komisji energii, wiceprzewodniczący klubu PiS Marek Suski.

– Mieliśmy też jeszcze ciekawsze wnioski, dalej idące. Pan poseł Marek Sowa zapowiedział, że za tę sytuację pójdziemy wszyscy siedzieć do więzienia (...) Wniosek ten był o tyle kuriozalny, że przecież wszyscy wiemy – PO miała słabą kandydatkę, chciała kandydata wymienić i wszystko zrobiła, żeby wybory się nie odbyły, żeby mieli szansę na zmianę kandydata. A dzisiaj zarzucają swoje grzechy Jackowski Sasinowi – wskazał Suski.

Polityk wskazał, że po kilkugodzinnej dyskusji podczas obrad komisji odbyło się głosowanie: – Wynik głosowania jest jednoznaczy: 17 głosów przeciw wnioskowi, 12 za. To pokazuje, że nawet część opozycji nie poparła tego wniosku, uznając go za całkowicie bezzasadny.