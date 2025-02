Watykan: Jeden z dzwonów Bazyliki św. Piotra częścią nowoczesnej instalacji

Z okazji Jubileuszu 2025 amerykański artysta stworzył instalację mapującą "krajobraz dźwiękowy" jednego z historycznych dzwonów Bazyliki Świętego Piotra. Premiera dzieła odbyła się podczas Jubileuszu Artystów i Świata Kultury w niedzielę wieczorem 16 lutego. Bill Fontana stworzył "ciche echa wielkiej rzeźby dźwiękowej".

Biała Noc w Bazylice św. Piotra w Watykanie

Specjalny pokaz nazywany "Notte Bianca" (z ang. Biała Noc – przyp. red.) został wyświetlony dzięki otwarciu Bazyliki św. Piotra po godzinach. Po zapadnięciu zmroku dźwięk dzwonu stał się słyszalny, gdy artyści oraz inni pielgrzymi przechodzili przez Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra. Dodatkowo świątynia była skąpana w niebieskim świetle, a towarzyszył temu akompaniament muzyki wiolonczelowej na żywo.

Współczesna instalacja artystyczna była słyszana przez głośniki przyh wejściu do Bazyliki św. Piotra. Najprawdopodobniej, jak podaje Catholic News Agency, będzie można ją usłyszeć codziennie podczas Jubileuszu 2025 w godz. 9:30 do 19:00.

"Żywy pejzaż dźwiękowy"

Do stworzenia krajobrazu dźwiękowego użyto największego z sześciu dzwonów Bazyliki Świętego Piotra. Nazywa się on "Campanone", co po włosku oznacza "Wielki Dzwon". Campanone to dzwon o wysokości prawie 2,5 metra. Został odlany w 1786 roku przez złotnika Luigiego Valadiera i waży ok. 9 ton.

Bill Fontana, autor instalacji dźwiękowej wydał specjalne oświadczenie, w którym wyjaśnia, jak działa stworzony przez niego krajobraz dźwięku. "Ukryte w fizycznej strukturze wszystkiego są częstotliwości rezonansowe (...) Zacząłem badać to zjawisko, używając czujników drgań o wysokiej rozdzielczości zwanych akcelerometrami. Mogą być one umieszczane na i wewnątrz szerokiej gamy struktur i sytuacji, które następnie mapują, renderują i ujawniają ciche echa ukryte w strukturze lub obiekcie, który odbija żywy pejzaż dźwiękowy" – napisał.

"Dzięki najnowocześniejszym czujnikom i wyrafinowanemu systemowi audio, wewnętrzne wibracje – normalnie w żaden sposób niesłyszalne, ponieważ dzwon waży ponad dziewięć ton – zostały uchwycone, wzmocnione i przekształcone w głęboko wciągające doświadczenie słuchowe" – tłumaczy artysta.

