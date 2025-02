Kolejne Jubileusze. Tym razem do Rzymu pojadą artyści

Już w sobotę 15 lutego w Rzymie rozpoczyna się Jubileusz Artystów i Świata Kultury.

Jubileusz Artystów i Świata Kultury

"Jednym z najsilniejszych aspektów tego Jubileuszu Artystów i Świata Kultury jest to, że przybiera on formę wielkiego i prawdziwie globalnego spotkania, ponieważ gromadzi ponad 10 tysięcy zarejestrowanych uczestników z ponad 100 krajów na pięciu kontynentach" – podkreślił prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, kard. José Tolentino de Mendonça podczas konferencji zorganizowanej przed jubileuszem.

Kardynał zaznaczył, że nadzieja to "niezbędny i potężny zasób, w który musimy coraz więcej inwestować". Dlatego powinna zostać umieszczona w centrum życia społecznego i uczyniona tematem kultury.

Papieskie celebracje w marcu i kwietniu

Jednak to nie koniec. Papieski Urząd do spraw Celebracji Liturgicznych podał już daty celebracji pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka na miesiące marzec i kwiecień. Początek marca to w Kościele początek Wielkiego Postu. 5 marca, w Środę Popielcową, papież Franciszek weźmie udział w uroczystościach na rzymskim Awentynie. O godz. 16.30 z bazyliki św. Anzelma wyruszy procesja pokutna do bazyliki św. Sabiny. Tam o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. obrzędem posypania głów popiołem.

Z kolei pierwsza niedziela Wielkiego Postu, 9 marca, to początek Jubileuszu Wolontariatu. Z tej okazji o godz. 10.30 Ojciec Święty będzie przewodniczył Mszy św. na Placu św. Piotra. W tym dniu rozpoczną się także rekolekcje wielkopostne z Kurią Rzymską, które potrwają do 14 marca. W niedzielę, 6 kwietnia o godz. 10.30 Ojciec Święty Franciszek będzie przewodniczył Mszy św. na Placu św. Piotra. Tego dnia w Rzymie rozpocznie się Jubileusz chorych i pracowników służby zdrowia.

Czytaj też:

Papież Franciszek: Wojsko powinno darzyć życie świętym szacunkiemCzytaj też:

Papież Franciszek: Obyśmy w słabości umieli dostrzec Boże Dziecię