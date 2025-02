Jakubiak: Trump i jego ludzie traktują Tuska przejściowo

DoRzeczy.pl: Czy słowa JD Vance'a z Monachium powinny wzmożyć naszą czujność? Mamy się czego obawiać, czy jest to głos zdrowego rozsądku?

Marek Jakubiak: Przypomina mi się sytuacja, w której ktoś krzyknął, że król jest nagi i wszyscy byli w szoku. W Europie jedynie establishment nie wie, co czyni, bo z natury jest arogancki i narcystyczny. On po prostu ludzi ma, jak dawniej cesarstwo austro-węgierskie, za niewolników. Budują nowe cesarstwo brukselsko-francusko-niemieckie i trzeba powiedzieć wprost, że to się kończy.

Dlaczego?

Na szczęście jest Ameryka, gdzie wiedzą doskonale, że jak Niemcy biorą się za układanie nam demokracji, to źle się to kończy, zazwyczaj wojną. Następnie musi tu przyjechać Ameryka i Amerykanie tracą życie za robienie porządku w starej Europie, dlatego czara goryczy się przelała. A fakt, że niemiecki dyplomata się po prostu po tym popłakał, to ręce opadają. Ci ludzie grożą Rosji i mówią, że sami się obronimy. Powiem, że to jest żałosne.

Pojawiają się opinie, że USA zostawiw Europę i niech się Europa sama broni przed Rosją. Zgodzi się pan z tą opinią?

Nie. Amerykanie wiedzą, o co toczy się gra i wiedzą, dlatego chcą budować Fort Trump w Polsce. Tusk z PO się z tego nabijali, jednak prawda jest taka, że rola Niemiec i Francji zaczyna być ignorowana przez wszystkich. Rosjanie jak psu rzucą im kość i oni zajmują się obgryzaniem tej kości. Amerykanie widzą, że w Niemczech czy Francji nie ma woli wojowniczej. To magma, która jest obrabiana przez inne nacje. Kiedyś Sobieski miał dylemat, co robić i pewnie znów będzie dylemat, jak przyjdą po pomoc do Polski i będą prosić “pomóżcie”. Źle to wygląda, ale Amerykanie widzą, że mają w Polsce sojusznika.

Z premierem Tuskiem?

Nie, bez niego. Oni Tuska traktują przejściowo. Widzą, że Tusk i jego ludzie przegrają wybory, że rząd Tuska padnie na kolana i to już niebawem. Mam nadzieję, że stanie się to nawet w tym roku. Wówczas rządy prawicy będą ostoją dla rozsądku, porządku publicznego i praw obywatelskich wszystkich obywateli, a nie tylko jednej grupy.

Czytaj też:

Szefowa AfD: Niemieckie czołgi znów wyruszyły na wojnę przeciw RosjiCzytaj też:

Tusk apeluje. "Jako polski premier mam prawo powiedzieć to głośno"