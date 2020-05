Piecha: Zmuszanie lekarzy do pomocy w aborcji jest niezgodne z Konstytucją

Pana poprawka do ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza zakłada, że zgodnie z klauzulą sumienia lekarz nie tylko będzie mógł odmówić wykonania aborcji, ale też będzie mógł odmówić wskazania miejsca, w którym taki zabieg może zostać wykonany. Skąd taki pomysł?

Bolesław Piecha: Przeanalizowałem zapisy ustaw, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W 2015 roku, gdy prezesem TK był jeszcze Andrzej Rzepliński Trybunał wyraźnie stwierdził, że przepisy nakazujące lekarzowi wskazywanie miejsca, gdzie aborcja może być dokonana, są niekonstytucyjne. Pomijając te kwestie, i kwestie moralne, to niewielki szpital nie ma możliwości ustalić, gdzie taki zabieg może być wykonany. Z prostej przyczyny – lekarze w jednym szpitalu nie muszą wiedzieć, że w innej placówce medycy podpisali akurat klauzulę sumienia.

No i na to wskazują właśnie przeciwnicy klauzuli sumienia, że na przykład są sytuacje zagrożenia życia matki…

Akurat w przypadku zagrożenia życia matki klauzula sumienia nie obowiązuje.

A czy są jakieś rejestry, bazy danych mówiące o tym, którzy lekarze i w jakich szpitalach podpisali klauzulę sumienia?

Wszelkie dane na temat aborcji, których zgodnie w prawem dokonuje się w Polsce, znajdują się w bazach Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ ma też wszelkie dane na ten temat, odnotowuje wszystkie zabiegi.

Zwolennicy i zwolenniczki aborcji ostro krytykują jednak ten pana pomysł, bo uważają, że zostaną pozbawione dostępu do informacji.

To jest nieprawda. Wszelkie dane są w bazach NFZ. Jeśli kobieta spełnia dopuszczalne przez prawo przesłanki do wykonania zabiegu, ma możliwość dowiedzieć się o nim. Natomiast jest absurdem sytuacja, w której lekarz podpisuje klauzulę sumienia, więc odmówi dokonania zabiegu przerwania ciąży, a jednocześnie zmuszony jest wskazać innego lekarza, który taki zabieg przeprowadzi. To zaprzecza idei klauzuli sumienia. Jednocześnie jak wspomniałem krytycznie na ten temat wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że taki przymus jest niezgodny z konstytucją. Stąd decyzja o zgłoszeniu poprawki w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza.