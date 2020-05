Suski: Rachunek za nieprzeprowadzone wybory powinien zapłacić Senat

We wtorek sejmowa komisja Energii i Skarbu Państwa negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji o wotum nieufności dla wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Za pozytywną opinią dla wniosku zgłoszonego przez KO zagłosowało 12 członków komisji, przeciwko było 17, jeden się wstrzymał.

– Tak naprawdę to ten rachunek za nieprzeprowadzone wybory to powinien zapłacić Senat i powinni zapłacić samorządowcy, którzy odmawiali nawet lokali dla umieszczenia urn w tych wyborach. Tak się wasi samorządowcy zapisali, niszcząc polską demokrację, bo można powiedzieć, że to było niszczenie polskiej demokracji – wskazał Suski.

– Zmiażdżony chyba argumentacją Borys Budka czmychnął z komisji [ws. Wniosku o wotum nieufności wobec Jacka Sasina], zostawiając swoje wojsko bez dowództwa, można powiedzieć, na polu walki przegranej bitwy, bo ta bitwa była przegrana. Były tam zarzuty różne. Że wybory były przygotowywane. A drugi zarzut, że wyborów nie było. No były zarzuty takie, że premier nie zajmował walką z COVID-em i na Mazowszu panowała zaraza. To rzeczywiście boskie przymioty, bo gdyby się zajmował, to nie byłoby pandemii. Ale tez pewnie miał przymioty diabelskie, bo jak zaczął tylko drukować te śmiercionośne koperty, to pandemia wybuchła. Można powiedzieć, że hipokryzja granicząca, można powiedzieć, z mijaniem się z logiką – powiedział wiceszef klubu PiS.