Tusk uderza w Hołownię? Tajemniczy wpis byłego premiera

"Nasze dzieci powinien leczyć ktoś spoza świata medycyny. Nasze domy powinien budować ktoś spoza świata architektury. Naszym państwem powinien rządzić ktoś spoza świata polityki" – napisał na Twitterze Donald Tusk i zapytał: "To równie niemądre zdania, nie sądzicie?".

Czy tajemniczy wpis byłego premiera to uderzenie w jednego z konkurentów Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Tego Donald Tusk oczywiście nie wyjaśnił, jednak - jak wiadomo - to Szymon Hołownia jest osobą spoza polityki ubiegająca się o urząd głowy państwa. Co więcej, to właśnie on - według ostatnich sondaży - jest największym zagrożeniem dla kandydata PO jeśli chodzi o wejście - wraz z Andrzejem Dudą - do drugiej tury wyborów prezydenckich.