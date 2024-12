Premier gra na flecie

Zapewne ta strofa pieśni Józefa Wybickiego skazana została na niepamięć w trosce o dobre samopoczucie sąsiadów, naszych odwiecznych wrogów zresztą. Osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, by zastąpiła ona zwrotkę o zapłakanej Basi czy też jej ojcu, ponieważ co do tego trwają spory. Tak czy inaczej silniej przemawiają do mnie „wygumkowane” z hymnu słowa, nieprzypadkowo przywołane przez prof. Andrzeja Nowaka już na samym początku jego najnowszej książki. Wyjaśniającego, że „nie o pałasz dziś chodzi, choć broń do obrony – jak sama nazwa wskazuje – jest konieczna. Chodzi o nadzieję, że poddawać się nie wolno, że walczyć warto i trzeba: dla ojczyzny naszej”.