Zapytano Terleckiego o syna Gowina. Szokująca odpowiedź

– Obejrzał Pan klip Ziemowita Gowina? – zapytała Ryszarda Terleckiego dziennikarka seriwsu Wyborcza.pl. – To jakiś świr – odparł wicemarszałek Sejmu. Kiedy dziennikarka zwróciła uwagę, że to przecież syn byłego wicepremiera, polityk odpowiedział: Tak?







Syn byłego wicepremiera Jarosława Gowina odpowiedział na wyzwanie w ramach akcji Hot16challenge. Jego utwór jest mocnym uderzeniem w rządzących. "Wirus za oknem, w domu na ulicy, a politycy coraz bardziej dzicy, ustawami zabijają nasze życie. Przecież nie chodzi o zwykłe przeżycie! Wykurzycie? Tych pajaców na górze. Czas już nadszedł na społeczną burzę" – słyszymy na nagraniu zamieszczonym w sieci przez Ziemowita Gowina. Na tym jednak nie koniec mocnych słów pod adresem rządzących. "Pogońmy razem pisowskich frajerów TVPiS? Jak w Korei propaganda. Pogrywa sobie z nami Kaczyńskiego banda, stroszą pióra udając piękne pawie, a w Polsce od dawna mamy bezprawie. Opozycja słaba wszyscy o tym wiemy" – rapuje dalej syn lidera Porozumienia. W końcowej części swojego utworu Ziemowit Gowin rapuje o konieczności postawienia "PiS-owcom politycznej mogiły".

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka – "Beef z koronawirusem #hot16challenge" dla Siepomaga.pl.

Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. W ramach akcji na wsparcie polskiej służby zdrowia udało się już zebrać ponad milion złotych.