Policja Milicja

Protect and Serve” („Chronić i służyć” – policja Los Angeles), „Pomáhat a chránit” („Pomagać i chronić” – Czechy), „Semper Aequus” („Zawsze sprawiedliwi” – policja stanu Maine), „Pro Patria Vigilant” („Czuwają dla ojczyzny” – Francja) – takie motta patronują różnym siłom policyjnym na świecie. Polska policja nie ma oficjalnego motta, choć kiedyś ogłoszono na nie konkurs i miało się pojawić na radiowozach. Ma za to ogromny kłopot z własnym wizerunkiem. Może to i lepiej, że na policyjnych samochodach nie znalazło się coś w rodzaju „Pomagamy i chronimy”, bo w zestawieniu z działaniami policji w ciągu ostatnich trzech miesięcy mogłoby jedynie drażnić.