Wiceminister zdrowia: W ciągu kilku tygodni liczba nowych przypadków zakażeń będzie spadać

Janusz Cieszyński był pytany w Onet.pl o otwieranie granic przez inne państwa, i o to, że otwarcie to w wielu przypadkach nie dotyczy obywateli polskich. Wiceszef resortu zdrowia stwierdził, że "w dyplomacji obowiązuje zasada wzajemności", a Polska ze względu na bezpieczeństwo, nie otworzyła jeszcze granic dla obywateli innych państw. Poinformował, że "najpewniej" zrobi to dopiero po pierwszej połowie czerwca.

– Zakładam, że na to czekają nasi partnerzy z Europy. To jest nasza świadoma decyzja. Informację na temat tego otwarcia przedstawimy opinii publicznej mniej więcej w połowie czerwca i jestem przekonany, że wtedy nasi partnerzy (...) z UE i innych krajów podążą naszym śladem (...) i będzie można pojechać do tamtych krajów – powiedział.

Zapytany, dlaczego w Polsce nie spada krzywa zakażeń koronawirusem, Cieszyński stwierdził, że utrzymuje się ona "na małej liczbie" nowych zakażeń. Zwrócił też uwagę, że gdy w innych państwach europejskich - np. w Niemczech - w szczycie epidemii liczba nowych zakażeń była liczona w tysiącach przypadków dziennie, w Polsce rekordowa liczba zakażeń jednego dnia wyniosła 595 osób.

Cieszyński wyjaśnił, że model rozwoju epidemii w Polsce zakładał, że krzywa zakażeń będzie się "powoli wypłaszczać", epidemia będzie trwała dłużej, ale nie dojdzie do takiego skoku zachorowań, który doprowadził w innych krajach do utraty zdolności funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia.