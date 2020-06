Tragedia w Wielkiej Brytanii. Polak zabił żonę i córkę na oczach młodszych dzieci

Do zbrodni doszło w miniony poniedziałek. Z relacji "Daily Mail" wynika, że 39-letni mężczyzna pracujący do tej pory na nocnych zmianach w magazynie Tesco zaatakował żonę i 18-letnią córkę. Po podcięciu im gardeł próbował uciec z miejsca zdarzenia, jednak zatrzymali go zaalarmowani krzykami dzieci sąsiedzi. Dziewczynki w wieku 5 i 7 lat, młodsze córki imigrantów, były świadkami zbrodni. Kiedy wybiegły z budynku krzycząc "Mama jest ranna!", sąsiedzi nie mieli wątpliwości że doszło do tragedii.

Dzieci znalazły schronienie u sąsiadów, gdzie opowiedziały, że tata kazał im iść do łazienki, a sam rzucił się na ich mamę i straszą siostrę.

Na miejsce wezwano policję. W mieszkaniu polskich imigrantów funkcjonariusze znaleźli ciało 18-letniej dziewczyny i cieżko ranną 40-letnią kobietę, która wkrótce zmarła. Sprawca morderstwa został zatrzymany.

Z ustaleń brytyjskich mediów wynika, że rodzina przyjechała do Wielkiej Brytanii z Tarnowa cztery lata temu. Para pewien czas temu się rozstała. 39-latek wrócił w ubiegłym tygodniu do domu.

Czytaj także:

"Coraz większy strach, że przegramy". Tak PiS chce pomóc Dudzie w kampaniiCzytaj także:

Znamy datę wyborów prezydenckich