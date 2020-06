Horała: Wyczerpuje się przepustowość polskich lotnisk

Nie brak ze strony opozycji głosów, że należy zrezygnować z budowy Centralnego Portu Lotniczego, a pieniądze na ten cel przeznaczyć na ważne cele społeczne.

Marcin Horała: To absurdalne głosy. Przekazanie tych środków na cele społeczne nie jest możliwe. Z prostej przyczyny – Centralny Port Komunikacyjny powstaje z pieniędzy unijnych na infrastrukturę kolejową oraz ze środków prywatnych inwestorów. Twierdzenie, że zagraniczny bank zrezygnuje z inwestycji – jaką było dla niego zainwestowanie w CPK – i przekaże pieniądze by rozdać Polakom jest nielogiczne. Głoszenie takich pomysłów przez opozycję świadczy albo o ignorancji osób, je głoszących, albo o tym, że część opozycji za ignorantów uważa swoich wyborców. Nie wiadomo, co gorsze.

Nie brak jednak opinii, że ta inwestycja nie jest potrzebna. Cytując Rafała Trzaskowskiego "po co nam CPK, skoro jest lotnisko w Berlinie"?

Przede wszystkim wyczerpuje się przepustowość polskich lotnisk. Na Mazowszu całkowicie wyczerpana jest przepustowość portu w Modlinie, na granicy jest przepustowość Okęcia. Oczywiście mówimy o danych sprzed pandemii, ale ten ruch lotniczy mniej więcej w ciągu roku wróci do dawnego natężenia. Owszem, niedługo dojdzie port w Radomiu, ale umówmy się, nie będzie to największy z portów. Więc do wyboru były dwa rozwiązania. Pierwsze – to inwestycja w rozbudowę już istniejących portów. To jednak półśrodki. Poza tym, zainwestowanie w rozbudowę Portu Chopina w Warszawie jest możliwe, ale tam mamy ograniczenia – przecież to port znajdujący się z mieście. Pytanie, czy warszawiacy chcieliby, aby zafundować im likwidację ciszy nocnej i samoloty o 2-3. w nocy. Alternatywą jest budowa zupełnie nowego portu. Byłby to też węzeł przesiadkowy, ważny punkt na linii podróży między wschodem i zachodem. A CPK to także program budowy ponad 1800 linii kolejowych. Stwarza to szansę na racjonalny rozwój sieci kolejowej, która w Polsce jest odziedziczona jeszcze po zaborach. Brakuje wielu połączeń, wyłączonych z sieci jest wiele miast. Budowa CPK to zmieni.

Opozycja na razie zapowiada, że z CPK się wycofa. Czy faktycznie, zakładając, że wygra wybory, zrealizuje swój scenariusz, czy też mówi o nim wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej?

To pytanie z gatunku tych, czy Platforma Obywatelska kłamie, czy chce zaszkodzić Polsce. Nie znam na to pytanie odpowiedzi. Osobiście uważam, że lepiej nie sprawdzać i po prostu nie oddawać władzy PO, ale zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość.