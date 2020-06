Deszkiewicz: Od zawsze marzyłem, aby w RDC odbywały się koncerty

Tadeusz Deszkiewicz wspomina, w jaki sposób fortepian Yamahy znalazł się w studiu RDC. – Od zawsze marzyłem o tym, aby w RDC odbywały się koncerty, w których „biorą udział” koncertowe fortepiany. Jednak nigdy nie było nas na to stać. W studiu RDC gości wielu znamienitych artystów, ale nigdy nie było na czym zagrać. Postanowiłem, że odezwę się do kilku firm, które dystrybuują fortepiany. Powiedziałem, że chcę zrobić cykl koncertów w odpowiedzi na koncerty w sieci, których jakość nie jest najlepsza. To nie wina muzyków, ale jakość materiału nagrywanego telefonem zawsze będzie nieco gorsza. Marek Lamert z Yamahy stwierdził, że mój pomysł jest bardzo dobry. Spotkaliśmy się i wyszło na to, że pan Lamert ma fortepian z Konkursu Chopinowskiego. Jednak z uwagi na to, że Konkurs Chopinowski nie dojdzie do skutku w takiej formie, w jakiej miał się odbyć, mogę skorzystać z instrumentu – mówi nam prezes RDC.

Deszkiewicz dodaje także, że od kiedy fortepian pojawił się w siedzibie RDC, nie może narzekać na zainteresowanie ze strony muzyków. – Muszę przyznać, że jestem zbudowany tym, iż wielcy artyści odzywają się do mnie, deklarują chęć przyjazdu do RDC i gry na fortepianie – zdradza.

Kogo będziemy mogli usłyszeć 11 czerwca na antenie Radia dla Ciebie? Prezes Deszkiewicz przygotował dla słuchaczy niespodziankę. – W pierwszym koncercie weźmie udział Adam Makowicz, który został uziemiony w Polsce, a na co dzień mieszka w USA. Tuż po nim wystąpią także: Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Kuba Stankiewicz, czy Karol Radziwonowicz. W październiku na czas Konkursu Chopinowskiego, którego nie będzie, na naszej antenie zaprezentują się w wersji radiowej i na kanale YouTube najwyższej klasy pianiści. Każdy koncert będzie poprzedzony rozmową z artystą – podsumowuje.