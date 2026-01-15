Sensacyjna rezygnacja w wojsku. Odchodzi "Żelazny Generał"

O nieoczekiwanej rezygnacji generała Arkadiusza Szkutnika informuje Onet.

Gen. Arkadiusz Szkutnik żegna się z mundurem

Jak podkreśla portal, do niedawna pozycja wojskowego wydawała się niezachwiana. W artykule przypomniano, że jako dowódca "Żelaznej Dywizji" odpowiadał on za najnowocześniejszy związek taktyczny w Wojsku Polski, wdrażając do służby amerykańskie Abramsy czy wyrzutnie HIMARS. To również, jak podkreślono, dowódca z ogromnym doświadczeniem, zdobytym na misjach w Kosowie, Iraku i Afganistanie, a także podczas dowodzenia brygadami w całej Polsce. Mówiąc o generale Szkutniku nie sposób nie wspomnieć o dowodzeniu przez niego operacją "Bezpieczne Podlasie", dzięki czemu – jak zauważa Onet – zdobył uznanie i szacunek żołnierzy.

Pierwsze doniesienia o rezygnacji generała obiegły armię pod koniec ubiegłego roku. Informacja przekazana przez samego zainteresowanego nie pozostawia już żadnych wątpliwości co do prawdziwości tych pogłosek.

"Decyzja nie jest podyktowana względami politycznymi"

Generał Szkutnik potwierdził w rozmowie z portalem, że podjął świadomą decyzję o pożegnaniu się z mundurem po blisko 40 latach służby dla ojczyzny.

– Niestety problemy zdrowotne nie pozwalają mi dalej wykonywać obowiązków na poziomie, którego oczekuję sam od siebie jako dowódca 18. Dywizji. Związek taktyczny, którym mam zaszczyt dowodzić, potrzebuje dowódcy w pełni dyspozycyjnego i sprawnego fizycznie – wyjaśnił. Wojskowy zapewnił jednocześnie, że jego decyzja w tej sprawie nie jest podyktowana względami politycznymi ani personalnymi. – Choć odchodzę do rezerwy, to pozostaję w gotowości służyć radą i doświadczeniem wszędzie tam, gdzie mogłoby to przynieść pożytek armii i Polsce – dodał.

Z doniesień Onetu wynika, że informacja o odejściu generała została przyjęta w wojsku z niepokojem. W kuluarach mają padać pytania, czy w obecnej sytuacji, gigantycznej transformacji i realnego zagrożenia, Wojsko Polskie stać na stratę tak doświadczonego dowódcy.

