Ruszają kwalifikacje wojskowe. Za nieobecność mogą surowo ukarać

Obowiązek stawienia się dotyczy nie tylko mężczyzn z rocznika 2007, ale także m.in. mężczyzn z roczników 2002-2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Wezwania mogą otrzymać również osoby, które w latach 2024–2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, jeśli okres tej niezdolności wygasa przed końcem kwalifikacji, a także osoby wnioskujące o zmianę kategorii. Kwalifikacja obejmuje także wybrane kobiety z roczników 1999–2007, jeśli posiadają lub zdobywają kwalifikacje przydatne dla wojska, np. medyczne czy informatyczne.

Wezwania są wysyłane pocztą

Wezwania do stawiennictwa są wysyłane pocztą i zawierają dokładne miejsce, termin oraz godzinę zgłoszenia się do komisji. Dokument powinien zostać doręczony co najmniej 7 dni wcześniej, jednak brak odebrania wezwania nie zwalnia z obowiązku, jeśli termin został wskazany w obwieszczeniu wojewody.

Za niestawienie się bez usprawiedliwienia grożą poważne konsekwencje. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą nałożyć grzywnę w celu przymuszenia, a kara może być nakładana wielokrotnie aż do momentu stawienia się na kwalifikacji. Przepisy dopuszczają również przymusowe doprowadzenie przez policję do komisji lekarskiej. Sankcje mogą dotyczyć także odmowy poddania się badaniom, nieprzedstawienia wymaganych dokumentów lub odmowy udzielenia informacji, w takich przypadkach możliwa jest także kara ograniczenia wolności.

Możliwa nieobecność, ale tylko usprawiedliwiona

Konsekwencje mogą być nie tylko finansowe. Informacje o osobach podlegających kwalifikacji są gromadzone w ewidencji wojskowej, a uchylanie się od obowiązku może zostać odnotowane, co w przyszłości może utrudnić np. rekrutację do służb mundurowych.

Nieobecność można usprawiedliwić jedynie ważną przyczyną, zgłoszoną najpóźniej w dniu wyznaczonego stawiennictwa i potwierdzoną dokumentami, np. ze szpitala. Usprawiedliwienie nie zwalnia jednak z obowiązku. W takim przypadku wyznaczany jest nowy termin. Osoby przebywające na stałe za granicą mogą zostać zwolnione z konieczności stawienia się, ale muszą odpowiednio udokumentować stały pobyt poza Polską.

