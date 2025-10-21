Nowe przepisy MON w przypadku wojny. Sprawdź, kogo powoła wojsko

Zmiany w przepisach to odpowiedź na ostatnie wydarzenia z udziałem rosyjskich dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski i innych państw sojuszniczych. MON chce, aby w razie konieczności uruchomienia procedury mobilizacji, objęta została nią większa grupa Polaków.

Kto zostanie wcielony do wojska w przypadku wojny?

Najważniejsza zmiana dotyczy poboru osób mieszkających zagranicą. Do tej pory, choć przepisy nie były w tej sprawie precyzyjne, w praktyce nie były one objęte mobilizacją. Teraz sytuacja wygląda inaczej i mieszkanie lub praca w innym państwie nie gwarantuje uniknięcia walki na froncie.

Zgodnie z przepisami, w przypadku wybuchu wojny do wojska może zostać zmobilizowany każdy obywatel Polski między 18. a 60. rokiem życia. Ustawa przewiduje oczywiście wyjątki. Wcielenia do armii unikną: osoby chore lub niepełnosprawne, kobiety w ciąży lub opiekujące się dziećmi, osoby, których kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony i bezpieczeństwa państwa, a także ci, którzy posiadają drugie obywatelstwo

Ustawa przewiduje także, że do wojska nie pójdą: posłowie i senatorowie, radni, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie, pracownicy kluczowych urzędów, takich jak Narodowy Bank Polski, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, osoby zatrudnione w firmach utrzymujących systemy łączności niezbędne do kierowania bezpieczeństwem narodowym czy wreszcie pracownicy przedsiębiorstw zbrojeniowych oraz firm współpracujących z armią.

Za niestawienie się na mobilizację w określonym terminie i czasie grozi kara więzienia nie krótsza niż trzy lata. Z kolei osoby uchylające się od służby wojskowej podlegają karze pozbawienia wolności nie krótszej niż pięć lat.

