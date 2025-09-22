Czy Polacy broniliby kraju przed agresją? Sondaż nie napawa optymizmem

Uczestnikom badania IBRiS zadano pytanie, czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosiliby się do obrony kraju. Wyniki nie napawają optymizmem. Tylko 44,8 proc. Polaków stanęłoby do walki (zdecydowanie tak – 20,7 proc., raczej tak – 24,1 proc.). Z kolei 49,1 proc. odmówiłby obrony swojego kraju (raczej nie – 31,2 proc., zdecydowanie nie – 17,9 proc.). 6,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Kto broniłby Polski?

Do walki w obronie Polski stanęłoby 54 proc. mężczyzn i 33 proc. kobiet. Najwięcej do myślenia dają jednak wyniki w podziale na kategorię wiekową. Wynika z niej, że najmłodsi nie chcą bronić ojczyzny. Tylko 13 proc. osób z tej grupy zgłosiłoby się do obrony kraju (odpowiedź "raczej tak"; nikt nie wybrał opcji "zdecydowanie tak"). Aż 69 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat nie chciałoby walczyć.

W grupie osób w wieku od 30 do 49 lat ok. 60 proc. broniłoby Polski przed agresją. 39 proc. Polaków w wieku 30-39 lat i 35 proc. w wieku 40-49 przyznaje, że nie stawiłoby do obrony kraju.

Najchętniej do walki o kraj stanęliby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (56 proc.) oraz Koalicji Obywatelskiej (49 proc.). także 44 proc. głosujących na Konfederację walczyłoby w obronie Polski.

Aż 72 proc. wyborów Trzeciej Drogi (Polska 2050 oraz PSL) nie stawiłoby się w obronie kraju. To największy odsetek niechętnych wśród poszczególnych grup wyborców. Dla porównania – 51 proc. wyborców Lewicy postąpiłoby tak samo. W obu grupach odsetek chcących walczyć za kraj wyniósłby odpowiednio 26 i 36 proc.

Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 13-14 września 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków.

Czytaj też:

Gen. Kraszewski nie ma wątpliwości: To przygotowanie pod atakCzytaj też:

USA pomogą Polsce w razie eskalacji ze strony Rosji? Jasne słowa Trumpa