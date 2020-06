"Prawda jest taka, że...". Zaskakująca teoria Korwina o koronawirusie

Poseł Konfederacji zaczął wystąpienie od podkreślenia, że rząd Mateusza Morawieckiego ma opozycję nie tylko lewicową, ale też po prawej stronie sceny politycznej.

Dalej przeszedł do swojej teorii na temat epidemii koronawirusa. – Prawda jest taka, że nie ma żadnej epidemii koronawirusa. Żadnej. W 90 procentach gmin nie umarła ani jedna osoba. Umiera miesięcznie mniej ludzi niż rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu. Nie ma żadnej epidemii. Rząd sobie robi tę epidemię jako płaszczyk, żeby można było różnego rodzaju reformy robić – mówił Janusz Korwin-Mikke.

– Chciałbym przy okazji potępić pana premiera za atak na panią Ewę Kopacz, jedyną minister zdrowia, która nie wzięła łapówki i nie kupiła szczepionki na tę całkowicie fikcyjną epidemię – dodał polityk.

Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. 235 posłów było za wyrażeniem wotum, przeciw było 219, dwóch wstrzymało się od głosu. Z wnioskiem o udzielenie wotum wystąpił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

To prezydent Andrzej Duda zaproponował, aby premier wystąpił do Sejmu o udzielenie wotum zaufania. – Pan prezydent zaproponował, aby przeciąć ten festiwal, który państwo próbujecie urządzać i powiedzieć "sprawdzam". Jeśli macie odpowiednią liczbę głosów to nas przegłosujcie i nas odwołajcie, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić. Raz odwołujecie premiera Sasina, raz ministra Szumowskiego. Zapowiadacie kolejne odwołania, to są polityczne sztuczki, które mają przykryć rzeczywistość. Wychodzimy z najgłębszego kryzysu od 30 lat. Dajcie działać, nie przeszkadzajcie – mówił premier Morawiecki w Sejmie.

