Awantura w Sejmie. Budka: Kaczyński nazwał nas "chamską hołotą"

– W imieniu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o wotum nieufności wobec Łukasza Szumowskiego. Największy chyba zawód ostatnich miesięcy. Człowieka, który udawał nadzieję, a kiedy opadły maski, zobaczyliśmy prawdziwą twarz rządu PiS – twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa. Nie dał pan rady. Szpitale powiatowe już dawno padały za pana rządów. Kolejki do lekarzy nadal długie. Brak pielęgniarek, salowych i położnych. Kryzys lekowy, kolejne pana fiasko – wymieniała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Wtedy przerwał jej szef PO Borys Budka, którego oburzył fakt, iż w czasie wystąpienia Nowackiej politycy PiS – m. in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Piotr Gliński oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz, rozmawiali w ławach rządowych. – Marszałku, mam prośbę. To jest wotum w stosunku do pana ministra (...) Proszę usiąść – nawoływał Budka. – Sejm to nie jest pana folwark, panie prezesie – powiedział lider PO do Kaczyńskiego.

Odpowiedział mu prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki: – Panie pośle Budka, niech się pan uspokoi. Przywołuję pana do porządku.

Oburzenia całą sytuacją nie krył wicepremier Gliński. – Hucpa i skandal to wotum nie unfości. To pan pierwszy wstał – odpowiedział Budce minister kultury. Wtedy wicemarszałek po raz kolejny przywołał szefa PO do porządku.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał krzyknąć w stronę ław opozycji, iż jest to "chamska hołota". "Skandaliczne zachowanie posła Kaczyńskiego i ministra Szumowskiego. W czasie wystąpienia posłanki @barbaraanowacka przedstawiającej uzasadnienie wniosku o odwołanie ministra zdrowia Kaczyński nazywa posłów opozycji „chamską hołotą”. Prawdziwa twarz PiS. Buta i arogancja" – napisał na Twitterze Borys Budka.

"Prezes Jarosław Kaczyński powie słowo prawdy o zachowaniu części posłów i nagle wielkie poczucie krzywdy. Polecam lekturę sejmowych stenogramów, tam jest przytoczona część tego, co dzieje się w ławach opozycji" – tak całą sprawę skomentował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Po tej emocjonalnej wymianie zdań, Ryszard Terlecki ogłosił krótką przerwę. Po niej Sejm powrócił do rozpatrywania wniosku opozycji o wotum nieufności dla ministra zdrowia.