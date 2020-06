"Mamy tego dość". Budka żąda przeprosin od Kaczyńskiego

Do ostrej wymiany zdań doszło na początku rozpatrywania wniosku Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wniosek przedstawiała Barbara Nowacka. W pewnym momencie przerwał jej szef PO Borys Budka, którego oburzył fakt, iż w czasie jej wystąpienia politycy PiS – m. in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Piotr Gliński oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz, rozmawiali w ławach rządowych. – Marszałku, mam prośbę. To jest wotum w stosunku do pana ministra (...) Proszę usiąść – nawoływał Budka. – Sejm to nie jest pana folwark, panie prezesie – powiedział lider PO do Kaczyńskiego. Odpowiedział mu prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki: "Panie pośle Budka, niech się pan uspokoi. Przywołuję pana do porządku".

Oburzenia całą sytuacją nie krył wicepremier Gliński. – Hucpa i skandal to wotum nie unfości. To pan pierwszy wstał – odpowiedział Budce minister kultury. Wtedy wicemarszałek po raz kolejny przywołał szefa PO do porządku. Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał krzyknąć w stronę ław opozycji, iż jest to "chamska hołota".

Do sytuacji tej odniósł się podczas briefingu w Oświęcimiu lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Wraz z nim wystąpili kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski oraz Sebastian Kościelniak, mężczyzna który uczestniczył w wypadku, w którym ranna została była premier Beata Szydło.

– Wczoraj w Sejmie pan Jarosław Kaczyński po raz kolejny pokazał swój prawdziwy stosunek do takich ludzi jak Sebastian, do rodziców Igora Stachowiaka, do ludzi, którzy ośmielili przeciwstawić się tej władzy. Mieliśmy gest posłanki Lichockiej, wszyscy go widzieli. A od wczoraj mamy sformułowanie Jarosława Kaczyńskiego – mówił Borys Budka. – W tym miejscu chce jasno powiedzieć: Żądamy przeprosin, żądamy przeprosin dla milionów Polaków, w stosunku do których wyraził swoje słowa pan Jarosław Kaczyński – dodał.