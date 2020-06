Duda: Trzeba postawić sprawę twardo

Przypomnijmy, że w czwartek szef rządu wystąpił do Sejmu o wotum zaufania. – Jeśli macie odpowiednią liczbę głosów to nas przegłosujcie i nas odwołajcie, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić – mówił szef rządu podczas swego wystąpienia w parlamencie.

Finał głosowania w Sejmie nie przyniósł niespodzianek.235 posłów było za wyrażeniem wotum zaufania rządowi, przeciw było 219, dwóch wstrzymało się od głosu.

– Tak, to ja to zaproponowałem premierowi. Szarpią – mówię – was z każdej strony. Przeszkadzają, podważają waszą politykę. Podważają wasze sukcesy, poddają je w wątpliwość. Trzeba postawić sprawę twardo. Czy posłowie dalej stoją twardo jako Zjednoczona Prawica, Czy są razem, czy chcą dalej realizować ten program. Okazało się, że tak – mówił prezydent Andrzej Duda w Katowicach.

W dalszej części swojego przemówienia prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje rozsądnego współdziałania między głową państwa a rządem.

– Polska wymaga dalszego starannego działania. Polska wymaga dalszych inwestycji. Polska wymaga nadzorowania tego, co realizuje dzisiaj rząd i co realizuje Zjednoczona Prawica. Ale Polska wymaga także mądrego współdziałania władza, bo tylko mądrym współdziałaniem władz, bez awantur, bez kłótni, bez przeszkadzania sobie nawzajem, bez szkodzenia sobie nawzajem, bez tego co kiedyś nazywano „kłótnią o samolot”, tylko w ten sposób nie tylko uda się uratować miejsca pracy, ale przede wszystkim będzie się dało tworzyć nowe miejsca pracy i będzie się dało tworzyć mądre, sprzyjające krajowi ustawodawstwo – mówił prezydent Andrzej Duda w Katowicach.