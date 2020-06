Nie jestem rewolucjonistą

MARCIN MAKOWSKI: No i co pan najlepszego narobił?

KAZIK STASZEWSKI: W jakim sensie?

Trójka prawie się rozpadła, kryzys polityczny w obozie Zjednoczonej Prawicy, głos zabrali prezydent i wicepremier – wszystko przez pańską piosenkę.

Odpowiem jak Pawlak w „Kochaj albo rzuć”, gdy wygrał najwyższą nagrodę w jednorękiego bandytę. Ktoś wtedy do niego podbiegł i powiedział: „Pan rozbił bank”. A on na to: „Ja żem tylko pociągnął”.

Chce pan powiedzieć, że wyszło przypadkiem?

Oczywiście spodziewałem się, że „Twój ból jest lepszy niż mój” wzbudzi szerokie kontrowersje i że będę przez jednych chwalony, a przez drugich ganiony. Jednak rozmiarów tego, co się wydarzyło, nie przewidziałem w najśmielszych snach. Nagrywaliśmy płytę „Zaraza” od dłuższego czasu, dlatego chciałem wysłać sygnał, że coś robimy. Zupełnym przypadkiem, gdy inne były w proszku, ta piosenka była ukończona. Nie trzeba było poprawiać tekstu, dogrywać wokalu ani dodatkowych instrumentów, aby nie zatraciła charakteru podwórkowej ballady. Puściłem ją w eter z pełną premedytacją również dlatego, że dotyczyła wydarzenia, które było świeżo w pamięci ludzi.