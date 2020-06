Terlecki: Trzaskowski zawdzięcza to Gowinowi

Wicemarszałek Sejmu odniósł się na antenie Radia Kraków do zbliżających się wyborów prezydenckich i ostatnich sondaży, w których coraz większe poparcie zyskuje nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, pozostawiając w tyle m.in. Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zdaniem Terleckiego, zarówno ludowcy, jak i Lewica dali się wciągnąć w pułapkę zabiegając o odłożenie majowych wyborów, bo to ich kandydaci stracili najwięcej po zmianie kandydata przez PO.

– Można powiedzieć, że Trzaskowski zawdzięcza to panu Gowinowi – wskazał Ryszard Terlecki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że na brak organizacji wyborów 10 maja złożyło się wiele przyczyn, ale jedną z nich było działanie lidera Porozumienia, które - jak tłumczył Terlecki - było wówczas całkowicie sprzeczne z pomysłem PiS.

– Potem okazało się, że ta ustawa, przetrzymana przez Senat do granic możliwości, jakimi Senat dysponował, ostatecznie została przyjęta, to okazało się, że czasu rzeczywiście brakuje i że rozmaite problemy mogą spowodować nieskuteczność tych wyborów. Trzeba je było przełożyć na czerwiec – mówił dalej. Wicemarszałek Sejmu wskazał, że to właśnie dzięki temu Platforma Obywatelska mogła wymienić swojego kandydata. Polityk przypomniał, że w tamtym czasie Małgorzata Kidawa-Błońska miała w sondażach poparcie na poziomie 4-6 procent.

– Dziś, gdyby było po wyborach i oczywiście po zwycięstwie Andrzeja Dudy, to można by sądzić, że Platformy by już nie było, bo rozpadłaby się w rezultacie wewnętrznych sporów i rozliczeń po przegranych wyborach – stwierdził Ryszard Terlecki.

