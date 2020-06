Koronawirus w warszawskim przedszkolu. Personel pracował też w innym miejscu

Terlecki: Trzaskowski zawdzięcza to Gowinowi

Dziś, gdyby było po wyborach i oczywiście po zwycięstwie Andrzeja Dudy, to można by sądzić, że Platformy by już nie było, bo rozpadłaby się w rezultacie wewnętrznych sporów i rozliczeń po przegranych wyborach – uważa Ryszard Terlecki.