Hołownia przeciwny wypłacaniu górnikom 100 proc. pensji. "To jest dzielenie ludzi"

W ten sposób kandydat na prezydenta odniósł się do dzisiejszej decyzji ogłoszonej przez Jacka Sasina, aby górnikom z zamkniętych kopalń wypłacać w ramach postojowego 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia.

– To jest doprowadzanie do tego, że jeżeli będą znowu ogniska hejtu na górników, na Śląsk, to winny temu będzie minister Sasin – ocenił Hołownia.

– Chciałbym podkreślić, to co się dzieje w tej chwili, to nie jest wina górników. To jest wina rządu i to jest tylko i wyłącznie rządu zasługa, że nie dość, że nie umie zarządzić epidemią, to w bezczelny sposób doprowadza jeszcze do dzielenia ludzi w Polsce na lepszych i gorszych – dodał.

Hołownia ocenił też nowe hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego.

– Jeżeli miałbym ocenić hasło mojego kontrkandydata, co jest zawsze niezręczne, to powiem, że specjalnie mnie nie porywa. Ja już słyszałem w ciągu moich zmagań z polską polityką tyle zapewnień o tym w hasłach, że Polska będzie wspólna i one zawsze padały z ust przedstawicieli partii, które zrobiły już wszystko, żeby Polskę podzielić, że po raz kolejny po prostu nie dałbym się na to nabrać – mówił podczas konferencji prasowej w Warszawie.

