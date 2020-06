Gowin melduje prezydentowi: Kampania idzie pełną parą! Spot z Małopolski

W środę 3 czerwca marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła oświadczenie, w którym poinformowała, że zarządza wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca. Postanowienie marszałek Witek zostało tego samego dnia po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw. Sztab Rafała Trzaskowskiego ma teraz czas do 10 czerwca na zebranie 100 tys. podpisów wymaganych do rejestracji kandydata na prezydenta w Państwowej Komisji Wyborczej. Kampanię rozpoczęli wszyscy kandydaci.

Z opublikowanego w poniedziałek 8 czerwca na portalu polsatnews.pl sondażu CBOS, wynika, że na urzędującego prezydenta głos chce oddać 48,6 procent badanych. To znacznie przybliża go do zwycięstwa już w I turze i zakończenia wyborów prezydenckich już 28 czerwca. Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu, który może liczyć na poparcie 16,2 proc. pytanych.

Dziś na Twitterze Jarosław Gowin opublikował spot, na którym widać, jak kampania prezydencka na rzecz Andrzeja Dudy przebiega w Małopolsce. – Panie Prezydencie w naszej rodzinnej Małopolsce kampania idzie pełną parą! – napisał polityk Porozumienia.

