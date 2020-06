Trzaskowski spotkał się z kobietami. Złożył im obietnicę

– Kiedy zaczynałem kampanię w Warszawie, zacząłem od programu dla kobiet. Dzisiaj taki program też mam. Jako prezydent RP będę dbał, żeby te zapisy o równości nie pozostały tylko na papierze, tylko były realizowane w praktyce, zwłaszcza chodzi o płace, dostęp do służby zdrowia, o walkę z przemocą – stwierdził Trzaskowski.

– Wiemy, że sytuacja w Polsce jest bardzo trudna i tutaj musimy zadbać, by wszystkie przepisy konwencji antyprzemocowej były wcielane w życie – dodał.

Trzaskowski tłumaczył, że w ratuszu współpracuje z powołaną przez siebie radą kobiet oraz pełnomocniczką do spraw kobiet. – W samym zarządzie miasta mamy bardzo dużo kobiet, które zajmują się sprawami fundamentalnymi – powiedział.

– Niesłychanie istotne jest to, aby jak najmniej było takich obrazków, w których 10 smutnych panów w garniturach rozmawia o tematach takich jak aborcja, to naprawdę nie jest poważne – stwierdził prezydent Warszawy. Jak podkreślił, kobiety w życiu społecznym powinny mieć do powiedzenia tyle samo, co mężczyźni.

– Obiecuję, że jeżeli zostanę prezydentem, to powołam radę kobiet przy prezydencie, oczywiście również pełnomocniczkę, ale przede wszystkim zadbam o to, żeby to nie były tylko symbole i słowa, tylko żeby rzeczywiście kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia w Kancelarii Prezydenta RP – powiedział Trzaskowski.

