"Andrzej Duda mógł stracić najwięcej...". Gawryluk o debacie prezydenckiej

Wczoraj odbyła się debata prezydencka organizowana przez Telewizję Polską. Wzięło w niej udział 11 kandydatów Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek. Gospodarzem spotkania był dziennikarz "Wiadomości" Michał Adamczyk. Polityczne starcie cieszyło się dużym zainteresowaniem Polaków. Obejrzało ją średnio 7 mln widzów.

O ocenę debaty zapytana została przez serwis Teleshow.wp.pl dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk. – Było to widowisko, rodzaj teleturnieju, który ludzie chętnie obejrzeli, o czym świadczy duża widownia. Spodziewałam się tego, co zobaczyłam. Nie było zaskoczenia – przyznała, dodając iż debaty te wpisały się już w tradycję telewizji. Zdaniem dziennikarki dobrze się stało, że wszyscy kandydaci spotkali się w jednym miejscu. Pochwaliła też Andrzeja Dudę, że staną do debaty "jak równy z równym z pozostałymi kandydatami".

Kto - zdaniem Doroty Gawryluk - wygrał środowe starcie? Jak podkreśliła, każdy na swój sposób jest zwycięzcą, bo "ugrał swoje". – Każdy miał swój plan i go zrealizował. Andrzej Duda mógł stracić najwięcej, ale nie stracił. Rafał Trzaskowski miał szansę zaprezentować się innej publiczności i to mu się udało. Nie stracił przy tym nerwów i zachował zimną krew. Dobrze wypadli Krzysztof Bosak i Szymon Hołownia. Widać, że mają spore doświadczenie telewizyjne – oceniła.

Dziennikarka nie przyłączyła się do krytyków, którzy zadawane na pytania określili jako tendencyjne. Jak podkreśliła, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.

