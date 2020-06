Trzaskowski atakuje rządzących: Jak się to słyszy, to krew się burzy

Na tydzień przed wyborami kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafa Trzaskowski odwiedził Olsztyn, gdzie spotkał się z mieszkańcami tego miasta. Podczas swojego wystąpienia ostro zaatakował rządzących.

– Nie wiem, czy zauważyliście, że ta władza cały czas chce nas pouczać. Oni nas będą uczyć, co to znaczy polska rodzina, co to znaczy patriotyzm – mówił polityk, po czym zapytał: "Wy nas chcecie uczyć, co to jest polska rodzina w momencie, kiedy próbujecie zniszczyć polską edukację?". – Wszyscy wiemy, że ślęczymy z naszymi dziećmi po nocach, ja też, moja żona i prawdopodobnie większość z was, w momencie kiedy wprowadzono absolutny chaos w edukacji. Siedzimy nad lekcjami, bo przeładowane są podstawy programowe, bo wprowadzono taki bałagan, że trudno się w nim połapać – podkreślił.



To jednak nie jedyna krytyka rządu jaka padła z ust prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski przywołał słowa Margaret Thatcher, o tym że rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy.

– To są pieniądze obywateli. Oni próbują nam cały czas wmówić, ile nam dali. Ciągle mówią, że coś nam dali. Jak się słyszy, że ktoś nam coś dał za darmo to krew się burzy. To są lata pracy, nas obywateli – mówił.



