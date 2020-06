Do Polski przyleci więcej amerykańskich żołnierzy

Marcin Makowski: "Amerykańska ambasada interweniowała w sprawie słów prezydenta Andrzeja Dudy o LGBT. I to na finale rozmów dotyczących zwiększenia sił USA w Polsce" – poinformował 16 czerwca "Dziennik Gazeta Prawna". Jak odniesie się pani do tych słów?

Georgette Mosbacher: Chcę, żeby wybrzmiało to bardzo jasno – mówimy o fake newsie. Z tego, co wiem, gazeta nadal stoi na swoim stanowisku, pomimo mojego sprostowania w mediach społecznościowych, ale to po prostu nieprawda. Jestem tym oburzona. W ogóle nie rozmawiałam z byłym ambasadorem USA w Niemczech Richardem Grenellem na ten temat.

Gazeta tego nie twierdzi, zaznacza jednak, że chodzi o pani "upomnienie" przekazane do pałacu prezydenckiego.

To jest nieprawda. Kropka. Nie rozmawiałam na temat LGBT i słów prezydenta Andrzeja Dudy z nikim z polskiego rządu ani z nikim z pałacu.