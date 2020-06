Hołownia: Unia Europejska musi wrócić jako leitmotiv naszej polityki zagranicznej

– Nie mamy tak naprawdę zielonego pojęcia, co ad hoc zostanie wypracowane na spotkaniu prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy, ile Polska będzie musiała za to zapłacić, na jakich warunkach ci żołnierze, bo o nich się mówi, do Polski przyjadą, co będzie z offsetem, jeżeli będziemy chcieli w ramach programu Kruk kupować amerykańskie śmigłowce. To wszystko są pytania bez odpowiedzi, a wiemy, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone to mamy do czynienia z partnerem, który nie tyle kocha i miłuje, co bardzo lubi drogo sprzedawać wiele rzeczy, które w Stanach się produkuje. Pytanie czy będzie to dla nas interes, czy wyłącznie polityczny interes dla Andrzeja Dudy na trzy dni przed wyborami – mówił kandydat na prezydenta.

Zdaniem Hołowni Polska powinna przede wszystkim dbać o relacje z UE: – Unia Europejska musi wrócić jako leitmotiv naszej polityki zagranicznej, w tej chwili prowadzonej jako powiedziałbym, takie bipolarne miotanie się pomiędzy Waszyngtonem Donalda Trumpa, a jakimiś pomysłami, które może uda się zrealizować z Węgrami. W UE jest nasza siła, są tam też pieniądze.

Były prezenter TVN apelował do swoim zwolenników o mobilizację. – Robimy wszystko, żeby nie doprowadzić Polski do tak trudnej sytuacji, w której będzie mogła wybierać pomiędzy pożarem w domu, a złamaniem ręki, czyli pomiędzy Andrzejem Dudą, a Rafałem Trzaskowskim. Natomiast ta mobilizacja, która jest w naszym ruchu pozwala mi jednak być optymistą w tym zakresie, a niezależnie od wyniku, niezależnie od tego czy prezydentem zostanę, czy nie zostanę, ruch obywatelski, który się sam narodził, ja go nie zadekretowałem, a który jest ewidentny. Myślałem, że będziemy mieli 2 tys. wolontariuszy jak startowałem, mamy 15 tys. prawie w całej Polsce, 18 biur, tysiące wspaniałych akcji społecznych, które już się wydarzyły, 14 dokumentów programowych, które opracowaliśmy. Takiego potencjału nie można zmarnować, a więc ten ruch będzie pracował dalej dla dobra Rzeczpospolitej – deklatował Szymon Hołownia.

