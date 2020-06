Michnik mobilizuje opozycję: PiS nie ma zwycięstwa w kieszeni

– Ta kampania wyborcza miała dwie twarze. Jedna to twarz tej Polski, która chce być normalnym, demokratycznym, niepodległym, cywilizowanym krajem. I to nie jest tylko Rafał Trzaskowski. To również Szymon Hołownia, który mówi językiem współczesnej, tolerancyjnej demokracji i który reprezentuje chrześcijaństwo otwarte na świat i otwarty Kościół (...) co jest smutną twarzą tej kampanii, to kompletny brak skrupułów, brak kultury, rozsądku, uczciwości i rzetelności po stronie zwolenników Andrzeja Dudy, a także samego prezydenta, który, niestety, wielokrotnie wrzeszczał wręcz, zamiast mówić. I ja nie wiedziałem, czy on wrzeszczy do mnie, czy na mnie – mówi Michnik w wywiadzie, jakie ukazał się na stronie Wyborcza.pl.

Naczelny "Gazety Wyborczej" ocenia, że mocne słowa wypowiadane przez rządzących, m. in. stwierdzenie przez Andrzeja Dudę, że rząd PO-PSL był dla gospodarki wirusem gorszym niż koronawirus, przypominają propagandę III Rzeczy: – Tu działają dwa mechanizmy – jeden to mechanizm, który znamy od Goebbelsa, który się nazywa: plujcie, plujcie, a zawsze coś pozostanie. A z drugiej strony jest takie powiedzenie, że nawet kota można zagłaskać na śmierć, czyli co za dużo, to niezdrowo. A to już jest tak na chama robione, tak nikczemne, a jednocześnie wzbudza taki sprzeciw i w Polsce i poza Polską, że można mieć taką ostrożną nadzieję, że będzie jak bumerang – to się rzuca, bumerang wraca i uderza cię w twarz.

– Duda ma wciąż 10 pkt przewagi, to nie jest mało, on może te wybory wygrać. Nie ma żadnego powodu, żeby usypiać. Najbliższe dwa i pół tygodnia to musi być czas wielkiej aktywności i wzmożenia wysiłku. Ale PiS nie ma zwycięstwa w kieszeni – zaznacza Adam Michnik.

